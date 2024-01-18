Celal Köse kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Yozgat Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Yozgat belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Yozgat belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Yozgat Belediyesi başkan adayı Celal Köse oldu.

CELAL KÖSE KİMDİR?

Belediye Başkanımız Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat'ta tamamlayan Başkanımız, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi "Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi" bölümünden "Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası" başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.



İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Başkanımız Köse, 1984 yılından bu güne yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir.



Başkanımız, siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başlamıştır.



AK Parti'nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Belediye Başkanımız, Şubat 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

2007 yılında kendi isteği ile görevden ayrılan Başkanımız, 23 Ağustos 2017 tarihinde ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve hemşehrilerimizin teveccühü ile Yozgat İl Belediye Başkanlığını kazanan Başkanımız, halen bu görevi yürütmektedir.

Başkanımız Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.