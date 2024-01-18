Ölüm tarlası! Babasının amcasını öldürdüğü tarlada kardeşinin canına kıydı!

KARDEŞLER ARASINDA BORÇ KAVGASI BAŞLADI

Kurt, tefeci ile borç para aldığı arkadaşlarına kardeşi Şaban Kurt'un cep telefon numarasını da verdi. Diğer yandan Selami Kurt, tefeciye ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç aldı. Ancak kardeşine olan borcunu da geri ödemedi. Kardeşinin kendisini arayarak alacağını istemesinden rahatsız olan Selami Kurt yine iddiaya göre, akrabalarına "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Ne yapmak istiyor, anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban'ı vuracağım" dedi.

Şaban Kurt

KARDEŞİ İLE TARLADA KARŞILAŞTI

Kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp, jandarmaya götür" dedi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Selami Kurt'un ifadesinde, "Şaban'ın elinde tüfek vardı. Eğer ben onu vurmasaydım, o beni vuracaktı pişmanım" dediği öğrenildi.