Cüneyt Arkın’ın mirası çocuklarını mahkemelik yaptı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de 85 yaşında hayatını kaybetti. İlk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve kardeşleri Murat ile Kaan'ı mahkemeye verdi.
Tanık Nuri Alço, "Cüneyt'e eşi ya da oğulları tarafından baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi" diye konuştu.
BİR EV BİR YAZLIK
Silivri ve Levent'te evi ile bir arabası olduğunu bildiğini söyledi. Filiz Cüreklibatır adına tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı ise "Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti.