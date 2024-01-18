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Cüneyt Arkın'ın mirası çocuklarını mahkemelik yaptı

Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, iki kardeşi ve Betül Cüreklibatır’ın kendisinden mal kaçırdığını iddia etti! Filiz Cüreklibatır, "Babamın ikinci eşi ve çocukları, benden mirası kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Cüneyt Arkın’ın mirası çocuklarını mahkemelik yaptı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de 85 yaşında hayatını kaybetti. İlk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve kardeşleri Murat ile Kaan'ı mahkemeye verdi.

Tanık Nuri Alço, "Cüneyt'e eşi ya da oğulları tarafından baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi" diye konuştu.

BİR EV BİR YAZLIK
Silivri ve Levent'te evi ile bir arabası olduğunu bildiğini söyledi. Filiz Cüreklibatır adına tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı ise "Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti.

Ben Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak herhangi bir yardımda bulunduğunu ve herhangi bir mal verdiğini duymadım" sözlerini kaydetti.

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