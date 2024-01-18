Cüneyt Arkın’ın mirası çocuklarını mahkemelik yaptı

Tanık Nuri Alço, "Cüneyt'e eşi ya da oğulları tarafından baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi" diye konuştu.

BİR EV BİR YAZLIK

Silivri ve Levent'te evi ile bir arabası olduğunu bildiğini söyledi. Filiz Cüreklibatır adına tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı ise "Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti.