Asrın felaketinde apartmandan bir tek kendi sağ kurtulmuştu: Ailesinin acısını unutamıyor!

MAHKEMENİN TAKTİRİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmud'la ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu" ifadesini kullandı.

Öz annesi Emine Tonbul'un Arda 7 aylıkken kalp krizi sonucu vefat ettiği ve Arda'nın bunu hiçbir zaman bilmediği öğrenildi. Arda'nın, baba Reşat Tonbul'un ilk eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Döndü Tonbul'u annesi bildiği, ailenin Arda'ya ileriki yaşlarında gerçeği söylemeyi planladığı öğrenildi. Arda, hiç görmediği, bilmediği öz annesinin Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'ndeki mezarının yanı başına defnedildi. Huzeyfe ATICI

AĞLATAN DETAY İstanbul Büyükçekmece'de staj yaptığı işletmede kafası sac büküm makinesine sıkışınca ağır yaralanan ve hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren lise öğrencisi Arda Tonbul (14) ile ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı.

126 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 126 milyon 808 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 6 milyon 113 bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 277'şer, 3 bilenler 349'ar, 2 bilenler 34'er lira alacak.





1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 266 bin lira devretti. 5 bilenler 15 bin 512'şer, 4+1 bilenler bin 292'şer, 4 bilenler 112'şer, 3+1 bilenler 61'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

TRAFİĞİ UYUTTU!

Olay, saat 08.30 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinden meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte duran otomobilin direksiyonunda hareketsiz bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan testte sürücünün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sırasında bölgede trafik kilitlendi.

HALE BAK!

İstanbul'da Berivan Yıldırım, alkollü araba kullandı. Hız yaptı. Ferdi Ağdaş'a çarpıp ölümüne yol açtı. Bir polisi de yaraladı. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak "iyi hal" indirimi uygulanınca serbest kaldı. Ağbaş'ın ailesi ise kararı öfkeyle karşıladı.



SÜPER BESİNLER KANSERİ YENER

ABD'li uzmanlar araştırdı. Kanser savar besinleri tek tek saptadı: Havuç, zeytinyağı, brokoli, tarçın, zerdeçal, portakal, yaban mersini, domates ve sarımsak...



HİPNOTİ'SON'

Ş.Urfa'da 47 dolandırıcı yakalandı. Aralarında 2013 yılında İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı "Hipnotize" ederek 50 bin dolar ve 10 bin lira dolandıran M.K'nın da olduğu açıklandı. Olay sonrası Karatay, "Nasıl oldu anlamadım, hipnotize oldum" açıklaması yapmıştı. Dolandırıcı M,K'nın 'silahlı yağma ve dolandırıcılık' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



KADERE BAK

G. Antep'te kanser hastası Tülay Tuvaş (50), yılın ilk günü hayatını kaybetti. Tuvaş, çocuğu için hayata tutunmak için işine devam etti. 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan Tuvaş, 14 Ocak'ta işyerinde yürüyen banta sıkışarak feci şekilde can verdi. Eşinin yanına defnedildi.



BÜYÜK HIRSIZLIK!

İtalya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi sanat eseri hırsızlığı ile suçlandı. 16 eseri replikasıyla değiştirdiği vurgulandı. 17. yüzyıldan kalma 'Aziz Petrus'un Yakalanması' isimli tablonun 2013'te çalındığı sonrasında Sgarbi'ye ait bir eser olarak sergilendiği de ortaya çıktı.