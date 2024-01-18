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11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı: "Birazdan her şeyi anlatacağım"

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı: Merak etmeyin, size her şeyi anlatacağım. Namaz kılıp hemen geliyorum. Öte yandan Akman'ın olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle nişanlısı Eren K. ile tartıştığı belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı: Birazdan her şeyi anlatacağım

Bursa'da güzellik uzmanı Özlem Akman (27), rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Akman'ın olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle nişanlısı Eren K. ile tartıştığı belirtildi.

TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Evet bir süredir nişanlısı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi.

Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi. Özlem Akman'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştiği polise ilginç bilgiler geldiğine dikkat çekildi.

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