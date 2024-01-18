11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı: "Birazdan her şeyi anlatacağım"

Bursa'da güzellik uzmanı Özlem Akman (27), rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Akman'ın olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle nişanlısı Eren K. ile tartıştığı belirtildi.

TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Evet bir süredir nişanlısı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi.