Sır ifşa edildi: Zeytinyağının sahte olup olmadığını şak diye anlıyorsunuz

Günümüzde, sağlıklı beslenme ve doğal ürün tüketimi konusunda artan bilinçle birlikte, zeytinyağı popülerliğini sürdürüyor. Ne yazık ki, piyasada sahte zeytinyağı ürünleri de yer alıyor. Bu sahte ürünler, daha düşük maliyetli bitkisel yağlarla örneğin ayçiçek yağı, pamuk yağı ya da mısırözü yağı gibi karıştırılarak üretiliyor. Sahte zeytinyağının tüketilmesi, içerdiği katkı maddeleri ve kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Sahte Zeytinyağının Zararları Nelerdir? Sahte zeytinyağının zararları, gerçek zeytinyağından farklı olarak, içerdiği katkı maddeleri ve kimyasallardan kaynaklanıyor. Gerçek zeytinyağı, doğal ve saf bir ürün olup, antioksidan özellikleri sayesinde vücuda birçok fayda sağlar. Buna karşın, sahte zeytinyağları bu faydalı özellikleri taşımazken, içerdikleri kimyasallar nedeniyle sağlık açısından riskler barındırır.