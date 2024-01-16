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Zeka testi: Zebraların içinde hangi hayvan var? Gizli hayvanı bulan dahi ruhlu çıkıyor

Son dönemlerde internette yaygınlaşan bir optik illüzyon testi zeka seviyelerini ölçmek için kullanılıyor. Bu test bir zebra sürüsü içerisinde gizlenmiş bir porsuğu içeriyor ve iddialara göre dahi kişiler bu porsuğu sadece 15 saniye içinde bulabiliyor. Bu testte zebraların arasına gizlenmiş porsuğu bulabilen kişilerin üstün zeka seviyelerine sahip olduğu iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 15:45 Güncelleme 16 Ocak 2024, 15:47
Zeka testi: Zebraların içinde hangi hayvan var? Gizli hayvanı bulan dahi ruhlu çıkıyor

Optik illüzyonlar beynimizin nesneleri algılama biçimini zorlayan görsel oyunlardır. Bu testler, genellikle fizyolojik, fiziksel ve bilişsel illüzyonlar içerir. Zebra testi ise bu illüzyonların en ilgi çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturabilen bu tür görselleri farklı şekillerde yorumlayabiliyor.

SÜRÜNÜN İÇİNDEKİ PORSUĞU BULABİLDİNİZ Mİ?

Testin kendisi oldukça basit: Bir zebra sürüsünün içinde gizlenmiş bir porsuğu bulmanız gerekiyor. Ancak zebraların siyah ve beyaz çizgileri nedeniyle bu hayvanı fark etmek hiç de kolay değil.

GÖREMEYENLER İÇİN İŞARETLEDİK!

Eğer gözleriniz bu gizli hayvanı bulmakta zorlanıyorsa endişelenmeyin. Testte saklanan porsuğun bulunduğu yer kırmızı bir daire ile işaretlenmiş durumda. Bu daire görseli daha dikkatli incelemenize ve belki de porsuğu sonunda görebilmenize yardımcı olacak.

Bu tür optik illüzyonlar sadece eğlenceli bir zeka testi olmanın ötesinde, psikanalizin bir parçası olarak da kabul ediliyor. Bu testler beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğine dair önemli ipuçları veriyor.

Yani porsuğu hemen fark edememeniz zekanızın düşük olduğu anlamına gelmiyor; sadece beyninizin görsel bilgileri işleme biçiminin farklı olduğunu gösteriyor.

Bu zeka testi sosyal medyada hızla yayılarak popüler bir meydan okuma haline geldi. İnsanlar kendi sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşarak bu eğlenceli ve zorlayıcı görsel bulmacanın keyfini çıkarıyor.

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