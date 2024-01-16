Zeka testi: Zebraların içinde hangi hayvan var? Gizli hayvanı bulan dahi ruhlu çıkıyor

Optik illüzyonlar beynimizin nesneleri algılama biçimini zorlayan görsel oyunlardır. Bu testler, genellikle fizyolojik, fiziksel ve bilişsel illüzyonlar içerir. Zebra testi ise bu illüzyonların en ilgi çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturabilen bu tür görselleri farklı şekillerde yorumlayabiliyor.

SÜRÜNÜN İÇİNDEKİ PORSUĞU BULABİLDİNİZ Mİ? Testin kendisi oldukça basit: Bir zebra sürüsünün içinde gizlenmiş bir porsuğu bulmanız gerekiyor. Ancak zebraların siyah ve beyaz çizgileri nedeniyle bu hayvanı fark etmek hiç de kolay değil.