Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra skandal mesajla gündem olmuştu. Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Jehezkel gözaltına alındıktan sonra deport edilmişti. Ardından özel uçakla Antalya'dan ayrılan Jehezkel, ülkesi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise adeta kahraman gibi karşılandı.
Jehezkel kendisini havaalanında bekleyen çok sayıda kişi tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. İsrailler uçaktan inen Jehezkel'i omuzlarına da alırken, "Ordu seni bekliyor", "Askeri üniforman hazır" sloganları atıldı. Binlerce masum çocuğun katili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da önümüzdeki günlerde Jehezkel'i kabul edeceği belirtildi.
SKANDAL HAREKET
Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra skandal bir hareket yapmıştı. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.