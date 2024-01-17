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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den sınır dışı edildi! Tel Aviv’e döndü

Attığı golden sonra skandala imza atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, “Suçum yok. Siyasetle işim olmaz, savaş istemiyorum” diyerek yalvarmıştı. Deport edilen futbolcu müsveddesi, Tel Aviv’de, “Ordu seni bekliyor” sloganlarıyla karşılandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye’den sınır dışı edildi! Tel Aviv’e döndü

Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra skandal mesajla gündem olmuştu. Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Jehezkel gözaltına alındıktan sonra deport edilmişti. Ardından özel uçakla Antalya'dan ayrılan Jehezkel, ülkesi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise adeta kahraman gibi karşılandı.



Jehezkel kendisini havaalanında bekleyen çok sayıda kişi tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. İsrailler uçaktan inen Jehezkel'i omuzlarına da alırken, "Ordu seni bekliyor", "Askeri üniforman hazır" sloganları atıldı. Binlerce masum çocuğun katili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da önümüzdeki günlerde Jehezkel'i kabul edeceği belirtildi.

SKANDAL HAREKET
Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra skandal bir hareket yapmıştı. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

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