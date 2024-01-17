



Jehezkel kendisini havaalanında bekleyen çok sayıda kişi tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. İsrailler uçaktan inen Jehezkel'i omuzlarına da alırken, "Ordu seni bekliyor", "Askeri üniforman hazır" sloganları atıldı. Binlerce masum çocuğun katili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da önümüzdeki günlerde Jehezkel'i kabul edeceği belirtildi.