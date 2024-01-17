İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı hangi mesleği yapıyor? Alper Gezer Avcı kimdir, kaç yaşında? Ne zaman uzaya çıkacak?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi araştırılmaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak olan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, normal şartlarda 9 Ocak'ta yola çıkacaktı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle bu uçuş ertelenmişti. Peki, Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek?





UZAYA YOLCULUK NE ZAMAN?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, 9 Ocak'ta yapılması planlanan uçuşunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.