İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı hangi mesleği yapıyor? Alper Gezer Avcı kimdir, kaç yaşında? Ne zaman uzaya çıkacak?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi araştırılmaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak olan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, normal şartlarda 9 Ocak'ta yola çıkacaktı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle bu uçuş ertelenmişti. Peki, Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek?
UZAYA YOLCULUK NE ZAMAN?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, 9 Ocak'ta yapılması planlanan uçuşunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.
Buna göre; İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 17 Ocak'ta uzaya doğru yola çıkacak.
GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer vermişti.
Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.