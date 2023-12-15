SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kartal’da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kartal'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ailesi ile birlikte seyir halinde olan sürücünün yangını erken fark etmesi olası bir faciayı önledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 23:16 Güncelleme 15 Aralık 2023, 23:17
Kartal’da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kartal Yakacık Mahallesi, Teke Bayırı Sokak üzerinde seyir halindeki otomobilde, saat 21.40 sıralarında yangın çıktı.

🔥 Kartal'da bir otomobil alev alev yandı!

İddiaya göre, ailesi ile birlikte seyir halinde olan sürücü, otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek durdu.

Otomobilde bulunan 3 çocuk ve eşini çıkaran sürücü, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Kısa sürede patlamaların da yaşandığı otomobil, alev topuna dönerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile köpüklü su ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA