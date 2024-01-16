Ordu’da kız öğrenci yurdunda asansör arızası: Öğrenciler büyük panik yaşadı







Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır" denildi.

Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı. Öte yandan asansörlerin kontrollerinin sürekli olarak yapıldığı, arıza yapan asansörün bakımlarının da yeni yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan hatırlanacağı üzere, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.