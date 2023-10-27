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Aydın'daki asansör faciasında CHP'li Efeler Belediyesi'nin uyarıldığı ortaya çıktı!

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti. Düşen asansörün bakımıyla ilgilenen firmanın yetkilisi gözaltına alınırken olayla ilgili çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı.TMMOB'un CHP'li Efeler Belediyesi'ni uyardığı öğrenildi. Bakım işlerinin TMMOB'den alınıp "Tavan ücretle" başka bir firmaya verildiğine dikkat çekilen uyarıda "Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'halk' kavramı yerine 'müşteri' kavramı, halkçı belediyecilik yerine rantçı belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; Efeler Belediyesi’nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan asansör kontrol elemanı aramaktadır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 13:00 Güncelleme 27 Ekim 2023, 17:34
Aydın’daki asansör faciasında CHP’li Efeler Belediyesi’nin uyarıldığı ortaya çıktı!

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİAlınan bilgiye göre akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DIŞARI ÇIKMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." görüşlerine yer verildi.

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN UYARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan CHP'li Efeler Belediyesi'nin daha önce asansörlerin bakımını yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

Bakım işlerinin TMMOB'den alınıp "Tavan ücretle" başka bir firmaya verildiğine dikkat çekilen uyarıda "Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'HALK' kavramı yerine 'MÜŞTERİ' kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ'nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

31 Mart 2020'de yapılan uyarıda şu ifadeler öne çıktı:

"Asansörlerin periyodik kontrollerini 2012 yılından bugüne kadar var olan bilimsel ve teknik işbirliği ve dayanışmalarımızın yanında problemsiz bir şekilde yürütmekte idi. Ancak gelinen noktada; özellikle EFELER BELEDİYESİ sorumluluk alanı içerisinde bulunan Asansörlerin periyodik kontrolleri için bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda kamusal denetim yapan MMO ile yapmış olduğu protokolü, tek taraflı olarak fesih etmiş ve ilimiz dışından (ADANA) yeni kurulmuş ve kar amacı taşıyan özel bir firmayla protokol imzalamıştır. MMO tarafından eğitilerek yetkilendirilmiş mühendisler tarafından yapılan kar amacı güdülmeden, kamusal denetim anlayışı ile gerçekleştirilen bu denetimlerin özel firmalara verilmiş olması adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal ve ihlal ettiklerini göstermektedir.

İlçe belediyelerinde Odamızca bakanlığın belirlediği taban ücret teklif edilirken, ilgili belediyeler tavan ücret veren özel kuruluşları tercih etmiş, halkımızın cebinden fazladan ücret çıkmasına sebep olmuştur. Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'HALK' kavramı yerine 'MÜŞTERİ' kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ'nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.

Yaşanan süreç; Toplumsal çıkarları göz ardı ederek kamusal hizmetlerin pervasızca özel firmalara verilmesi, halkçı belediyecilik anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kentlerimizin ve halkımızın 'toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim' anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolunun var olan protokolleri yenilemeyip, herkesin kendi sağlığıyla uğraştığı bu günlerde fırsatçılık yaparak yangından mal kaçırır gibi özel firmalara vermekten değil, aksine yeni mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmanın büyütülmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız."

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