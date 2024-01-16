İş kazası Beyzanur Hatmorioğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! Bilirkişi raporunda iş yerinin kusursuz olduğu açıklandı

Bu sırada parlama yaşandı. Yüzü ve vücudunun yüzde 80'i yandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Lise öğrencisi, 7 ayda 15 kez ameliyat masasına yattı. İş yeri sahibinin kusurlu olduğunu belirterek dava açtı. Ancak soruşturmada alınan bilirkişi raporunda iş yerinin kusursuz olduğu yer aldı. Takipsizlik kararı verildiği açıklandı.

'HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ÇEKSİN İSTİYORUM'

Büyük yıkım yaşayan Hatmorioğlu, "Bilirkişinin tamamen yanlış bir rapor düzenlediğini düşünüyorum. Ortada büyük bir suç var. Ben onların öğrencisi olarak çalışıyordum. Takipsizlik kararına itiraz ettik. Herkesin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu. Eğitim hayatım bitti. Okulumu çok seviyordum. Hayalim usta olmaktı. Sanırım artık onu da yapamayacağım" ifadesini kullandı.