Film değil gerçek: Siyahi çifti bebeği beyaz tenli ve sarı saçlı doğdu! Göz bebeği oldu

Ünlü Youtuber Vivienne Temitope Hassan (24), geçen yıl İstanbul'da dünyaya getirdiği oğlu Zayne ile İngiliz ve Alman medyasına manşet oldu... Vivienne ve emlakçı kocası Ezike Ebhota 'nın (26) ikisi de siyah olmasına rağmen Zayne, beyaz tenli ve sarı saçlı olarak doğdu.

ÇOK İLGİ GÖRÜYORUZ

Albino bebeğinin saçlarını tam kızıla boyatan Vivienne, "Şimdi 10 aylık. Doğduğunda bize yaptığı sürpriz inanılmazdı. Ne benim ne de eşimin ailesinde beyaz yok. Ancak Zayne, beyaz dünyaya geldi. Üstelik Albino. Sağlık açısından Zayne çok iyi durumda. Halkın içine çıktığımızda çok fazla ilgi görüyoruz. İnsanlar çoğu merak ediyor. Doğal olarak o kadar mutlu ve arkadaş canlısı bir bebek ki, ona ilgi duydukları için insanları suçlamıyorum" dedi.

GOOGLE ARAMASI RAHATLATTI

Albinizm, vücudunda normalden daha az melanin bulunması nedeniyle kişinin çok açık tenli, saç ve gözlere sahip olmasına yol açan kalıtsal bir durum. Zayne'nin saçının değişmesi Vivienne için şok oldu çünkü doktorlar ona bunu tavsiye etmemişti, ancak bir Google araması ona bunun normal olduğu konusunda güvence verdikten sonra endişeleri ortadan kalktı.