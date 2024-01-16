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6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi'nde enkaz altına kalan Ayşe imkansızı başardı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin enkazından ağır yaralı kurtarılan Ayşe, imkansızı başardı... Bacağının kesilmesi bile gündeme gelen 13 yaşındaki cesur yürek yürümeye başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi’nde enkaz altına kalan Ayşe imkansızı başardı!

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan 13 yaşındaki Ayşe Sudem Akçam, Ebrar Sitesi'nde H Blok'ta anne ve babasıyla altında kaldıkları enkazdan 6 saat sonra kurtarılmıştı.

Kayseri'deki yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası Kahramanmaraş'a getirilen Ayşe Sudem Akçam, hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başladı.

VARGAS'I ÖRNEK ALIYOR
Ekim ayında fizyoterapist Rabia Türkoğlu ile tanışan Akçam, inanılmaz gayreti sayesinde önce tekerlekli sandalyeyi, sonrasında ise koltuk değneklerini bırakarak kasım ayında kendi başına ilk adımını attı. Ayşe, "Ayağım da kangren olmuştu. Bacağımın kesilmesi konuşuluyordu. Rabia hocamla beraber yürümeye başladım. Voleybola geri dönmek yeni hayalim. Filenin Sultanları'nda Vargas, Zehra Güneş, Hande Baladın'ı örnek alıyorum" dedi.

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