6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi’nde enkaz altına kalan Ayşe imkansızı başardı!

VARGAS'I ÖRNEK ALIYOR

Ekim ayında fizyoterapist Rabia Türkoğlu ile tanışan Akçam, inanılmaz gayreti sayesinde önce tekerlekli sandalyeyi, sonrasında ise koltuk değneklerini bırakarak kasım ayında kendi başına ilk adımını attı. Ayşe, "Ayağım da kangren olmuştu. Bacağımın kesilmesi konuşuluyordu. Rabia hocamla beraber yürümeye başladım. Voleybola geri dönmek yeni hayalim. Filenin Sultanları'nda Vargas, Zehra Güneş, Hande Baladın'ı örnek alıyorum" dedi.

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