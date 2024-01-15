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Müstehcen içerikli parti yapmaya çalıştılar! İkiz kardeşler müstehcenlik operasyonuyla yakalandı

İkiz kardeşler F. ve S.G, Fergio House adlı villada müstehcen içerikli partiler yapmaya çalıştı. Ancak operasyonla yakalandı. Zanlıların belirttiği gibi mimar olmadığı, lise ve yüksekokul mezunu oldukları anlaşıldı. Ayrıca S.G’ın eski uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Müstehcen içerikli parti yapmaya çalıştılar! İkiz kardeşler müstehcenlik operasyonuyla yakalandı

İstanbul'da ikiz kardeşler F. ve S.G, 'Fergio House' ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yayınlar yapmaya hazırlandı. Polis operasyonuyla yakalandı. Daha sonra da tutuklandı. 18 kişi ise serbest bırakıldı. Kendilerini mimar olarak tanıtan ikizlerden F.G'ın lise mezunu, S.G'ın ise yüksekokul mezunu olduğu, mimarlık diplomalarının bulunmadığı anlaşıldı.

OFİS AÇMIŞLAR!
S.G'ın uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı aktarıldı. Öte yandan operasyonun bir ihbarcının CİMER'e yaptığı şikayet sonrasında yapıldığı açıklandı. İhbarda, evde düzenlenen uyuşturucu partisinin biletlerinin 30 bin ile 300 bin lira arasında satıldığı gün yüzüne çıktı.

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