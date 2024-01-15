İstanbul'da ikiz kardeşler F. ve S.G, 'Fergio House' ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yayınlar yapmaya hazırlandı. Polis operasyonuyla yakalandı. Daha sonra da tutuklandı. 18 kişi ise serbest bırakıldı. Kendilerini mimar olarak tanıtan ikizlerden F.G'ın lise mezunu, S.G'ın ise yüksekokul mezunu olduğu, mimarlık diplomalarının bulunmadığı anlaşıldı.

OFİS AÇMIŞLAR!

S.G'ın uzman çavuş olduğu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve sık sık disiplin cezası alan bir asker olması nedeniyle meslekten istifa ederek ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.