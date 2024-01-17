Gaziantep metrosu için onay çıktı! 15 milyar liralık dev proje Cumhurbaşkanının imzası ile 2024 yılı yatırım programına kabul edildi

ŞAHİN: YATIRIM PROGRAMINA METRONUN ALINMASI EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ GERÇEK OLDU Projenin yatırım planlamasına alınmasından sonra açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada proje için kurum olarak yıllarca mühendislik ve mimari alanda çalışıldığını aktararak, şunları söyledi: "Metro projemiz bizim için çok hayatiydi. Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. İrileşmememiz, sağlıklı büyümemiz gerekiyor. Ulaşım yatırımları bu konuda önemli. Hafif raylı sistemler ve Gaziray yapıldı. Ama bu metrosuz olmazdı. 15 Ocak itibariyle, 2024 Yatırım Programı'na alındı. Bu bizim için çok önemli ve hayatiydi. Gaziantep'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi. Hayaldi gerçek oldu."





EN ÖNEMLİ VE ZOR KISMI GEÇTİK

Projenin Gaziray ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışacağını konuşmasının devamında aktaran Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Metromuz Gar'dan başlayarak Maarif Kavşağı, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi ve Akkent'ten geçerek Şehir Hastanesi'ne varacak. 9 istasyon var. Bu istasyonların özelliklerine baktığımızda konforlu, çevreci, sıcağa soğuğa değmeden, 50 metre derinliğe inip şehri demir ağlarla örerek, 1 milyon nüfusa sahip Şahinbey'i 900 bin nüfuslu Şehitkamil'e bağlayacağız ve burada Gaziray ile OSB'ye götüreceğimiz büyük bir ulaşım projesi. En önemli ve zor kısmı geçtik. 15 milyarlık bir yatırım. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Proje çok hızlı bir şekilde kendini amorti edecek. Trafikte en büyük sıkışıklık yaşanan noktalarda yer altına metroyla inmek bize ilaç gibi gelecek. 1 Nisan'da inşallah ve Allah'ın izniyle ustalık dönemimiz başladığında, ilk yapacağımız iş metronun çalışması olacak ve inşallah 2 yıl içerisinde bu şehri metroyla buluşturmuş olacağız."