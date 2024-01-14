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Düğünde dehşet! Eski sevgilisine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralı var

Sultanbeyli'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 02:30 Güncelleme 15 Ocak 2024, 02:30
Düğünde dehşet! Eski sevgilisine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralı var

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti.

ÖNCE SEVGİLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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