MİT’ten Suriye’de operasyon: 24 hedef imha edildi!

PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında PKK'ya ait 24 hedefin yerle bir edildiğini açıkladı.

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