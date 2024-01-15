MİT’ten Suriye’de operasyon: 24 hedef imha edildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terör örgütüne operasyon düzenledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terör örgütüne operasyon düzenledi.
PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında PKK'ya ait 24 hedefin yerle bir edildiğini açıkladı.