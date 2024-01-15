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MİT'ten Suriye'de operasyon: 24 hedef imha edildi!

PKK’nın kontrolüne geçtikten sonra koalisyon güçlerinin terk ettiği bölgede bulunan La Farge fabrikasının yanındaki prefabrik yapılar yerle bir edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
MİT’ten Suriye’de operasyon: 24 hedef imha edildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de terör örgütüne operasyon düzenledi.

PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında PKK'ya ait 24 hedefin yerle bir edildiğini açıkladı.

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