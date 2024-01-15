Minik bedeni dondurucuda bulunmuştu! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ailenin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Gaziantep polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay 'ın cesedini derin dondurucuda buldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Gaziantep 'ten katılan Melissa İlhan, kayıp 2 çocuğu için yardım istedi.

Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada 4. duruşma Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay, hala Gamze Doğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, anne Melissa İlhan'ın avukatı Mustafa Murat Gül, sanık Mehmet Aksu'nun avukatı Türker Ürkmez, sanık Muhabbet Toz'un avukatı Yakup Koca ve diğer yakınları yer aldı.