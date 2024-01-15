Yıllarca hizmetçiliğini yaptığı patronu babası çıkmıştı! 71 yıllık yalana 600 binlik teselli

1950'li yıllarda o dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüz en, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.

BEBEĞİ DERE KENARINA BIRAKTI

İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay-temizlik işlerinde çalışması için iş verdi.

Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikâhlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.