Yıllarca hizmetçiliğini yaptığı patronu babası çıkmıştı! 71 yıllık yalana 600 binlik teselli

Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayısta Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.
Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı.
Babalık davası devam ederken geçtiğimiz 20 Şubat'ta iş insanı Niyazi Üzmez, 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı.
Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.
SERVETE ORTAK OLDU
Kalbiye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğununun tespit edilmesi sonrası, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu.
Kalbiye Sağlam, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı davada Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 600 bin liralık gibi rekor bir tazminata hükmederek bu tip davalarda bugüne kadarki en yüksek tutarı verdi.
Ayrıca Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Niyazi Üzmez'in sahibi olduğu tuğla fabrikalarının geliri için keşif yapıldı. Fabrikadaki 20 bin tuğla tek tek sayılarak tutanak altına alındı.
Bundan sonraki süreçte ise temsilci atama ve fabrika gelirlerinin mirasçılar adına bankaya yatırılmasına karar verilecek. Öte yandan Üzmez'in fabrikasının yanındaki deponun da Alman turşu fabrikası için, diğer fabrikanın önündeki alanın da akaryakıt istasyonu için kiraya verildiği belirlendi.
ACININ KARŞILIĞI OLMASA DA HUKUKA GÜVENİ SAĞLADI
Günaydın'a konuşan Avukat Varol Turbay, "90 yıldır Türkiye'de babalığın benimsenmesi diye bir dava yoktu. 22 yıl önce böyle bir dava açtık ve artık içtihat yerleşti.Niyazi Üzmez'in mal varlığı ve çekilen acı karşısında verilen tazminat az olmakla birlikte bir nebze olsun tatmin edici ve hukuka olan güveni sağladı" dedi.