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Kayseri'de pompalı dehşeti: Yolda yürürken saldırıya uğradı! 2 yaralı

Kayseri'de, yolda yürüyen Salih K., otomobilde bulunun husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 20:11 Güncelleme 15 Ocak 2024, 20:11
Kayseri’de pompalı dehşeti: Yolda yürürken saldırıya uğradı! 2 yaralı

Korkunç olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Salih K. (25), yolda yürürken otomobille yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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