Saplantılı aşk vahşeti | Evine gizlice girip Yasemin Uzunçelebi’yi kimyasal dökerek yakmıştı! O caniye verilen ceza belli oldu

"BAŞKASIYLA ÇEKİLMİŞ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM"

Son sözü sorulan sanık Mehmet Yıldız "Ben mağduru bataklığın içerisinden çıkartıp kurtardım. Ona düzenli olarak 40 -50 bin gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Ben mağdurun biriyle birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Mağdura sorduğumda; benim paramın kalmadığını, fotoğrafı çektirdiği kişiyle birlikte olduğunu söyledi.

Bana kalkıp çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kombinin altında duran tası almak için yatak odasından çıktım. Tas çok uzun süredir orada duruyordu. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Mağdur peşimden gelip bana saldırıyordu. Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Peçete ile yüzünü gözünü sildim. Banyoda yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Polise, sağlık ekiplerine, itfaiyeye haber verdim. Böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

20 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Yıldız'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın suçtan pişman olduğu yönünde olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı. İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN