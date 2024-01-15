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Borç tartışmasında dehşet! Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 20:49 Güncelleme 15 Ocak 2024, 21:28
Borç tartışmasında dehşet! Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI
Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.

Tartıştığı arkadaşının kulağının bir parçasını kopardı



E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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