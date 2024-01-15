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Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf! "Öfkeme yenildim..."

M.K ayrıldığı Melike’nin müstehcen fotoğraflarını internette yayınladı. Eski nişanlısını silahla hayattan kopardı. “Öfkeme yenildim. Başka bir şey hatırlamıyorum” diye savunmaya kalkıştı. Baba Doğanay Arıbaş ise “Çocuk katili” diye bağırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf! Öfkeme yenildim...

Aksaray'da yaşayan Melike Arıbaş (15), geçen yıl ailesi ile bir yakınlarının kınasına katıldı. Otomobilden indiği sırada ise 3 ay nişanlı kalıp ayrıldığı M.K (42) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Peş peşe açılan ateş sonucu babası Doğanay Arıbaş da boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Melike Arıbaş, kurtarılamadı. Kaçan M.K ise yakalanıp, tutuklandı.

'DÜŞMAN SAHİBİYİM'
M.K'nin Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında, "Ailesi vermeyince kızlarının fotoğrafını kızgınlıkla internete attım. Yarı müstehcen ama kapalı bir şekilde fotoğraflardı. Berberde tıraş oldum, çorba içmeye gittim. Araçları geçerken tesadüfen gördüm. Peşlerine takıldım. Yanımda silahım vardı. Düşman sahibiyim, koyunlarım var. Tam dönüp gidecektim, öfkeme yenildim. Başka bir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

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