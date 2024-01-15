Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. Eşi Engin Polat 'la tutuklandı. Maliye, diğer fenomenleri de mercek altına aldı.

Bu kapsamda Eylül Öztürk, Özlem Altınok Öz ile eşi Tayyar Öz'ün de mal varlıkları donduruldu. Ancak bu isimlerin hala internetten satış yaptığı anlaşıldı.