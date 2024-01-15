Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. Eşi Engin Polat'la tutuklandı. Maliye, diğer fenomenleri de mercek altına aldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. Eşi Engin Polat'la tutuklandı. Maliye, diğer fenomenleri de mercek altına aldı.
Bu kapsamda Eylül Öztürk, Özlem Altınok Öz ile eşi Tayyar Öz'ün de mal varlıkları donduruldu. Ancak bu isimlerin hala internetten satış yaptığı anlaşıldı.
HER TÜRLÜ ÜRÜN VAR
ABD'deki Eylül Öztürk, Instagram'dan ürün satıp link bıraktı. Kampanyaları tanıttı. Öz çiftinin de aynı yolu izlediği anlaşıldı. Fincandan kreme, monttan çocuk ürünlerine kadar her türlü hesap için link verdiği saptandı.
Çift, Instagram üzerinden kampanya ve fiyat bilgileri paylaştı. Durumu görenler "Bu ne yaman çelişki" yorumunu yaptı!