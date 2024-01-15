PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dilan Polat çifti tutuklandı! Şampiyonlar ligi masasının fenomenleri, internetten hala satış yapmaya devam ediyor

Dilan Polat tutuklandı. Kendisiyle aynı masayı paylaşan fenomenlerin mal varlıkları donduruldu ama hepsinin hala internetten satış yaptığı anlaşıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Dilan Polat çifti tutuklandı! Şampiyonlar ligi masasının fenomenleri, internetten hala satış yapmaya devam ediyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. Eşi Engin Polat'la tutuklandı. Maliye, diğer fenomenleri de mercek altına aldı.

Bu kapsamda Eylül Öztürk, Özlem Altınok Öz ile eşi Tayyar Öz'ün de mal varlıkları donduruldu. Ancak bu isimlerin hala internetten satış yaptığı anlaşıldı.

HER TÜRLÜ ÜRÜN VAR
ABD'deki Eylül Öztürk, Instagram'dan ürün satıp link bıraktı. Kampanyaları tanıttı. Öz çiftinin de aynı yolu izlediği anlaşıldı. Fincandan kreme, monttan çocuk ürünlerine kadar her türlü hesap için link verdiği saptandı.

Çift, Instagram üzerinden kampanya ve fiyat bilgileri paylaştı. Durumu görenler "Bu ne yaman çelişki" yorumunu yaptı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
CHP’li İBB’nin terör partisi DEM’e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı
Son dakika haberleri... MİT’ten Suriye’de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA