Asırlık çınar Hayriye Duruk, , kendi okuyamadı! Hayatını ve servetini kız çocuklarına harcadı

Merhum iş insanı Ömer Duruk'un eşi Hayriye Duruk, Antalya'da dünyaya geldi. Kız olduğu için okula gönderilmedi. Okumayı-yazmayı oğlundan öğrendi. Ama okul özlemi hiç bitmedi.
Merhum iş insanı Ömer Duruk'un eşi Hayriye Duruk, Antalya'da dünyaya geldi. Kız olduğu için okula gönderilmedi. Okumayı-yazmayı oğlundan öğrendi. Ama okul özlemi hiç bitmedi.
Kocası ölünce miras kalan 50 daireyi satıp sadece kızlar için okul inşa ettirdi. Kendisi bu dünyadan göçüp giderken adına yapılan lisede bin 200 kız öğrenci eğitim görmekteydi...
BÜYÜK DERS
Türkiye, 100 yıllık bir çınarına veda etti. Türkiye'nin en eski meyve suyu firmalarından Aroma'nın ve Gelik Restoranları'nın kurucusu iş insanı merhum Ömer Duruk'un eşi Hayriye Duruk, 100 yaşında hayatını kaybetti. Geride 85 milyonun vefa ve gururla anacağı "Eğitime yüzde 100 destek" projesini kızlara hediye etti. Kız evlat olduğu için okula gönderilmeyen Hayriye Duruk, okuma yazmayı o zamanlar ilkokul 3. sınıfa giden oğlu Metin Çetin'den öğrendi. Yaşamı boyunca hayırsever kimliğiyle tanınan Duruk, yüreğinde hissettiği okul özlemini eşinin vefatıyla gerçekleştirdi.
10 MİLYON DOLAR...
TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi eşi Ömer Duruk'tan kendisine miras kalan 50 daireyi satıp 10 milyon dolar harcadı. Büyükçekmece'de bin 200 kız öğrencinin okuyacağı okul yaptırdı. Türkiye'de bir ilk olan fırıncılık ve pastacılık bölümlerinin yer aldığı Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirdi.
HASTANELERE HİZMET VERİYOR
Sadece kız öğrencilerin öğrenim gördüğü lise, "üreten okullar" kapsamında kendi tescilli markası Athyra Sisters etiketiyle üretim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Okulun döner sermaye işletmesi 50 öğrencilik Uygulama Anaokulu'da destek sağlıyor. Ayrıca okulda günde 50 bin ekmek ve 1000 kişilik yemek üretimi yapılıyor. Beylikdüzü ve Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nin personel ve hastalarının yemek hizmetleri karşılanıyor.
DR. Metin Çetin Duruk, "Annem, sadece kız çocuklarının okuduğu Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kurdu. 2015 yılında eğitime başlayan okula özellikle bölgede yaşayan kız çocukları gidiyor" dedi.
"O bir asır yaşayan bir melekti" sözlerini kaydetti. Asırlık çınar, kendi okuyamadı, hayatını ve servetini kız çocuklarına harcadı.