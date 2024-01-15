Asırlık çınar Hayriye Duruk, , kendi okuyamadı! Hayatını ve servetini kız çocuklarına harcadı

Merhum iş insanı Ömer Duruk'un eşi Hayriye Duruk, Antalya'da dünyaya geldi. Kız olduğu için okula gönderilmedi. Okumayı-yazmayı oğlundan öğrendi. Ama okul özlemi hiç bitmedi.

Kocası ölünce miras kalan 50 daireyi satıp sadece kızlar için okul inşa ettirdi. Kendisi bu dünyadan göçüp giderken adına yapılan lisede bin 200 kız öğrenci eğitim görmekteydi...