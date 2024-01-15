5 kat zam talep eden ev sahibi kadın, sopayla kiracısına saldırdı

KLİMA REZALETİ
İstanbul Esenler'deki İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde geçen cuma akşamı Dionysos Tiyatro tarafından sahnelenen 'Fareler ve İnsanlar' oyunu gösterimi yapıldı. Salonu dolduran izleyiciler, soğuk üfleyen ve bozuk olduğu iddia edilen klima nedeniyle büyük şok yaşadı. Bazıları oyunu yarıda bırakarak, adeta buz kesilen salondan çıkmak zorunda kaldı. Bazıları ise üstlerinde montları, sanatçılara olan saygısından ötürü yaklaşık 3 saat süren oyunu tamamladı. Duruma isyan eden vatandaşlar, salon dışındaki görevliye sorunu söylediğinde ise yalnızca şu cevabı aldı: Belediyedeki teknik personele söyledik. Fakat kimse ilgilenmedi.
188 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 188 milyon 77 bin lira devretti. 5 bilenler 101 bin 635'er, 4 bilenler 2 bin 132'şer, 3 bilenler 101'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
BİR TALİHLİYE 1.1 MİLYON
5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 173 bin lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 276'şar, 4+1 bilenler 856'şar, 4 bilenler 104'er, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.
PKK AJANI YOK ARTIK
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi. Son olarak Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'nin Süleymaniye'deki yerini tespit etti. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
'NAZİ 'YANİ!
Türkiye, 9 şehidin intikamını aldı. PKK'lıların inleri, başlarına yıkıldı. 64 terörist, ortadan kaldırıldı. Dünya basını da Türkiye'nin terörle mücadelesini manşetlere taşıdı. Alman Tagesschau gazetesi haberinde skandal bir harita kullandı. Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' diye yazdı. Büyük tepki aldı.
Euronews: Türkiye'nin hava harekatı, 9 askerin ölümü sonrasında gerçekleşti.
Spıegel: Türkiye, Suriye ve Irak'ta pek çok teröristi etkisiz hale getiriyor.
Polıtıco: Türkiye, Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor.
Al jazeera: TSK, 9 Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi
Şarkul Avsat: Türk savaş uçakları, teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok etti.