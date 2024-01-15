5 kat zam talep eden ev sahibi kadın, sopayla kiracısına saldırdı

CEZAEVİNDE SKANDAL

Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1.5 yıl önce tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradı. Feci şekilde darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR

Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde dün akşam facia ucuz atlatıldı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü S.A. ile yanındaki bir kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Budak, "CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babası hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu" ifadesini kullandı.



'GİZEM'Lİ SENARYO

Aydın Didim'de bir kuaförde çalışan Gizem N.S. (17), önceki gün iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım çağrısı yaptı. Polis ekipleri, dün sabah Gizem N.S.'yi Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. İfadesinde 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah kendisini sokakta bırakarak kaçtığını anlattı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, iddiaların Gizem N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğunu açıkladı.

KAPSÜL HAZIR

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki fırlatma rampasının hangarına yerleştirildi. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece ISS'a hareket edecek. Gezeravcı, SpaceX Axiom Space- 3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

DRONE MARKET ARTVİN

Şavşat'ta Onur Ekin, kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca alışveriş için ilginç bir yöntem kullandı. Köyün market işletmecisi Esen Yağcı'yı aradı. Bir iple poşet bağladığı Drone'u, kuş uçuşu 500 metre uzaklıktaki markete yolladı. Ekmek ve makarnayı markete gitmeden köyün muhteşem manzarası eşliğinde evine getirtmeyi başardı. Yaşananları kameraya kayıt eden genç, görüntüleri paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN