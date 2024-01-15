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5 kat zam talep eden ev sahibi kadın, sopayla kiracısına saldırdı

Rumeli Hisarı’nda ev sahibi Sevgi E, kiraya 5 kat zam yaptı. 15 bin liraya çıkardı. Kabul etmeyen öğrencilere sopayla saldırdı. “Evimden çıkacaksınız” diye bağırdı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
5 kat zam talep eden ev sahibi kadın, sopayla kiracısına saldırdı

İstanbul Rumeli Hisarı'nda Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla 3 yıl önce bir eve taşındı. Ev sahibi Şuayip ve Sevgi E. çifti, 3 bin 500 TL olan kiraya 5 kat zam yaptı. 15 bin TL'ye çıkardı. Gençlerin bunu kabul etmemesi üzerine aralarında anlaşmazlık başladı. Olay yargıya taşındı. Mahkeme, tahliye kararı verdi ancak gençler, bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı. Sevgi E, elindeki sopayla köpeğini gezdiren Yavuzyılmaz'ın üzerine yürüyerek "evimden çıkacaksın" diye bağırdı. Daha sonra da saldırdı. Olayın ardından gençler, şikayetçi oldu. Evlerine gidemedikleri anlattı.

KABLOLU VAHŞET
Giresun'da daha önce cinayetten cezaevinde yatan İ.Y (57), 2 yıl önce tahliye edildi. Önceki gece eski sevgilisi Ş.Y'ı 'nın (52) işlettiği türkü evine gitti. Kıskançlık krizine girdi. Ş.Y'ı darp etti. Ardından da bilgisayar kablosuyla boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, Y'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan İ.Y, dün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Keşap'ta yakayı ele verdi. (Özgür ÖZDEMİR)


BİR 'SÜRÜ' HIRSIZLIK!
Afyonkarahisar merkeze bağlı Bostanlı köyünde A.G. (63), jandarmaya başvurarak 70'e yakın koyun ve koçunun çalındığı belirterek yardım istedi. A.G, olayı bir ay önce işe aldığı çoban E.Y.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ve ondan şüphelendiğini söyledi. JASAT dedektifleri E.Y.'nin olay sonrası kayıp olduğunu belirledi. Suldandağı'nda bir otelde yakalanan E.Y., hayvanları çaldığını kabul etti. Hayvanları G.A. (34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. E.Y., gözaltına alınırken, G.A. ve M.Y. hakkında ise 'suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan' ifadeleri alınacağı kaydedildi.


KLİMA REZALETİ
İstanbul Esenler'deki İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde geçen cuma akşamı Dionysos Tiyatro tarafından sahnelenen 'Fareler ve İnsanlar' oyunu gösterimi yapıldı. Salonu dolduran izleyiciler, soğuk üfleyen ve bozuk olduğu iddia edilen klima nedeniyle büyük şok yaşadı. Bazıları oyunu yarıda bırakarak, adeta buz kesilen salondan çıkmak zorunda kaldı. Bazıları ise üstlerinde montları, sanatçılara olan saygısından ötürü yaklaşık 3 saat süren oyunu tamamladı. Duruma isyan eden vatandaşlar, salon dışındaki görevliye sorunu söylediğinde ise yalnızca şu cevabı aldı: Belediyedeki teknik personele söyledik. Fakat kimse ilgilenmedi.


188 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 188 milyon 77 bin lira devretti. 5 bilenler 101 bin 635'er, 4 bilenler 2 bin 132'şer, 3 bilenler 101'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.


BİR TALİHLİYE 1.1 MİLYON
5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 173 bin lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 276'şar, 4+1 bilenler 856'şar, 4 bilenler 104'er, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.


PKK AJANI YOK ARTIK
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi. Son olarak Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'nin Süleymaniye'deki yerini tespit etti. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

'NAZİ 'YANİ!
Türkiye, 9 şehidin intikamını aldı. PKK'lıların inleri, başlarına yıkıldı. 64 terörist, ortadan kaldırıldı. Dünya basını da Türkiye'nin terörle mücadelesini manşetlere taşıdı. Alman Tagesschau gazetesi haberinde skandal bir harita kullandı. Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' diye yazdı. Büyük tepki aldı.
Euronews: Türkiye'nin hava harekatı, 9 askerin ölümü sonrasında gerçekleşti.
Spıegel: Türkiye, Suriye ve Irak'ta pek çok teröristi etkisiz hale getiriyor.
Polıtıco: Türkiye, Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor.
Al jazeera: TSK, 9 Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi
Şarkul Avsat: Türk savaş uçakları, teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok etti.

CEZAEVİNDE SKANDAL
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1.5 yıl önce tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradı. Feci şekilde darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.


BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR
Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde dün akşam facia ucuz atlatıldı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü S.A. ile yanındaki bir kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Budak, "CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babası hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu" ifadesini kullandı.


'GİZEM'Lİ SENARYO
Aydın Didim'de bir kuaförde çalışan Gizem N.S. (17), önceki gün iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım çağrısı yaptı. Polis ekipleri, dün sabah Gizem N.S.'yi Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. İfadesinde 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah kendisini sokakta bırakarak kaçtığını anlattı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, iddiaların Gizem N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğunu açıkladı.

KAPSÜL HAZIR
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki fırlatma rampasının hangarına yerleştirildi. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece ISS'a hareket edecek. Gezeravcı, SpaceX Axiom Space- 3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

DRONE MARKET ARTVİN
Şavşat'ta Onur Ekin, kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca alışveriş için ilginç bir yöntem kullandı. Köyün market işletmecisi Esen Yağcı'yı aradı. Bir iple poşet bağladığı Drone'u, kuş uçuşu 500 metre uzaklıktaki markete yolladı. Ekmek ve makarnayı markete gitmeden köyün muhteşem manzarası eşliğinde evine getirtmeyi başardı. Yaşananları kameraya kayıt eden genç, görüntüleri paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı.

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