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Facia geliyorum demiş! Yeni taşındıkları evde kombinin bacası yerinden çıktı: 2 kardeş sızan gazdan öldü

Manisa’da 3 gün önce taşındıkları evde doğal gazdan zehirlenen Leman ve Ayşe Yalçın kardeşler hayatını kaybetmişti. Doğal gaz kombi bacasının bağlantısının oynatılması nedeniyle korkunç olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Facia geliyorum demiş! Yeni taşındıkları evde kombinin bacası yerinden çıktı: 2 kardeş sızan gazdan öldü

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) mutfakta hareketsiz olduğunu görmüştü.

Doğal gaz nedeniyle talihsiz kardeşlerin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Başlatılan soruşturmada yetkili doğal gaz dağıtım firması Aksa Manisa Doğalgaz'dan açıklama geldi. Şirket yetkilileri, "doğal gaz kombi bacasının bağlantısının oynatılması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayrıca buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır" denildi.

Otopsinin ardından cenazeler, dün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

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