Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas’in yapımı tamamlandı

122 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 121 milyon 528 bin 265 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 606 lira 662 lira, 4 bilenler 5 bin 870 lira, 3 bilenler 367 lira, 2 bilenler ise 36 lira 45 kuruş alacak.

ECZACIYA BAK!

Kocaeli'de Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin'i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü.

Savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taş, "Bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Kızım 15 gün tedavi gördü" dedi. Eczacı ise, skandal bir savunma yaptı: Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim.



UZMANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bilim insanları, Milano'daki Ospedale Maggiore'nin Ca' Granda mahzen mezarlığındaki kalıntıları inceledi. 17. yüzyıl kalıntılarında kenevir şoku yaşandı. Kenevirdeki psikoaktif maddeler, öldükten sonra bile kemiklerde kalmaya devam ediyor.



BİNALAR BOŞALTILDI

ABD'nin New York kentindeki Chabad Sinagog'unda bir grup Yahudi öğrencinin kazdığı kaçak tünel nedeniyle ibadethanenin bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi. Bina sakinleri, sinagoga dava açacak.

KAN BABASI

Trabzon'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan'ı (47) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.



CİLT DOSTU HAVUÇ SUYU

A vitamini deposu havuç suyu, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cildi parlatıyor.