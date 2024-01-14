Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas’in yapımı tamamlandı

Royal Caribbean' International'a ait olan ve dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Icon of the Seas gemisinin yapımı tamamlandı.
Royal Caribbean' International'a ait olan ve dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Icon of the Seas gemisinin yapımı tamamlandı.
5.600 yolcu kapasitesine sahip gemide 2.350 mürettebatın görev yapacağı, yolcular için de 2.800'den fazla kabin bulunduğu açıklandı. Adeta yüzen bir şehri andıran geminin, batan ünlü Titanik'ten 5 kat daha büyük olduğu vurgulandı.
Uzunluğu 365 metre olan gemide, ayrıca dünyanın deniz üzerindeki en büyük su parkı, 7 havuz 9 da jakuzi yapıldı. Gemi, Miami'den yıl boyunca 7 gecelik Doğu ve Batı Karayip tatillerine yelken açarken, yakıt olarak da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıt hücresi teknolojisi kullanacak.
KORKUNÇ İTİRAF
Yenişehir ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yılmaz Akçağır, kendisini aldattığını öne sürdüğü 5 yıllık eşi Petek Akçağır'ın cep telefonuna bakmak istedi.
Petek Akçağır'ın, bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Yılmaz Akçağır, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, boynundan ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Petek Akçağır ile çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, kadını evin salonunda kanlar içinde yatarken buldu. Şüpheli Yılmaz Akçağır'ın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgeye takviye istedi.Mahalleye giriş ve çıkışlarda kontrolleri artıran polis ekipleri, Akçağır'ı olay yerinden 400 metre uzaklıkta bir sokakta kaçarken yakalayıp gözaltına aldı. Yılmaz Akçayır, "Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim. Telefonunu vermeyince de bıçakladım" itirafında bulundu.
10 ARAÇLIK KAZA
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu 3 ayrı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 10 aracın karıştığı kaza sonrası köprü yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Mustafa KAYA
'ZULA' KAŞİFLERİ
Narkotik Polisleri; son 1 yılda düzenlenen operasyonlarla 10 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi. Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları ve "Zula" olarak kullandıkları ahşap kontraplaklar, deodorant şişeleri, sürpriz yumurtalar, jöle kutuları ve peynir tulumlarındaki uyuşturucu maddeler, Narkotimler tarafından tek tek ortaya çıkarıldı. Son 3 yılda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ise yüzde 78 oranında darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sadece dün 45 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik yapılan operasyonlarda 305 kişinin yakalandığını belirtti. Emir SOMER
AYNI YÖNTEM
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 80 yaşındaki İren S. adlı kadın, kendilerini polis ve istihbarat personeli olarak tanıtan iki dolandırıcıya; 20 bin TL, 400 euro ve çok sayıda altın ve bileziğini vererek dolandırıldı. İkinci kez yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki farklı şüpheli ise Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların, yaşlı kadını piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
İNFAZ OLABİLİR
Antalya'nın Kemer İlçesinde kaldığı otelden dağlık bölgeye giden ve kaybolan daha sonra cansız bedenine ulaşılan Rus uyruklu Nadezhda Iarygina ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yetkililer, "Nadezhda Iarygina'nın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu, parası, gözlüğü ve sigaraları bulundu" dedi. Olayın cinayet olabileceğine dikkat çekildi.
122 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 121 milyon 528 bin 265 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 606 lira 662 lira, 4 bilenler 5 bin 870 lira, 3 bilenler 367 lira, 2 bilenler ise 36 lira 45 kuruş alacak.
ECZACIYA BAK!
Kocaeli'de Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin'i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü.
Savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taş, "Bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Kızım 15 gün tedavi gördü" dedi. Eczacı ise, skandal bir savunma yaptı: Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim.
UZMANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bilim insanları, Milano'daki Ospedale Maggiore'nin Ca' Granda mahzen mezarlığındaki kalıntıları inceledi. 17. yüzyıl kalıntılarında kenevir şoku yaşandı. Kenevirdeki psikoaktif maddeler, öldükten sonra bile kemiklerde kalmaya devam ediyor.
BİNALAR BOŞALTILDI
ABD'nin New York kentindeki Chabad Sinagog'unda bir grup Yahudi öğrencinin kazdığı kaçak tünel nedeniyle ibadethanenin bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi. Bina sakinleri, sinagoga dava açacak.
KAN BABASI
Trabzon'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan'ı (47) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
CİLT DOSTU HAVUÇ SUYU
A vitamini deposu havuç suyu, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cildi parlatıyor.