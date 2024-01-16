SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

16 Ocak Salı Kabine toplantısı var mı, yapılacak mı? BUGÜN KABİNE VAR MI? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak?

Ocak ayıyla birlikte, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda, ülkenin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak, özellikle emeklilere yönelik ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri gündeme gelecek. Peki, 16 Ocak Salı Kabine toplantısı yapılacak mı? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:47 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:47
16 Ocak Salı Kabine toplantısı var mı, yapılacak mı? BUGÜN KABİNE VAR MI? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak?

Son Kabine Toplantısı 6 Aralık'ta düzenlenmiş, bu tarihten itibaren vatandaşlar yeni düzenlemeler ve kararlar için heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Şimdi ise gözler, yeni yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

SON DAKİKA