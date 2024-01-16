16 Ocak Salı Kabine toplantısı var mı, yapılacak mı? BUGÜN KABİNE VAR MI? Emekliye ek zam müjdesi ne zaman çıkacak?

Son Kabine Toplantısı 6 Aralık'ta düzenlenmiş, bu tarihten itibaren vatandaşlar yeni düzenlemeler ve kararlar için heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Şimdi ise gözler, yeni yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.