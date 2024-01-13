Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’ın cenaze töreninde silah arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Taşova ilçesi Çakırsu köyüne getirildi. 5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi.