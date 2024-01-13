Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’ın cenaze töreninde silah arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit düşen 9 askerimizin cenazeleri memleketlerine ulaşırken şehitlerimiz kılanan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit düşen 9 askerimizin cenazeleri memleketlerine ulaşırken şehitlerimiz kılanan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Taşova ilçesi Çakırsu köyüne getirildi. 5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi.
Törene ailesinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.
YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Şehit Samet Aslan'ın annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, törende güçlükle ayakta durabildi. Kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bu sırada şehidimizin tabutunun başında nöbet tutan bir askerin de ağladığı anlar kameralara yansıdı. Askerlerden biri silah arkadaşının yanına gelerek gözyaşlarını sildi.
Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.