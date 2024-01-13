Çay ocağı karıştı! Masa ve ıstakalar havada uçuştu

Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı.

Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı.