Çay ocağı karıştı! Masa ve ıstakalar havada uçuştu

Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı.
Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı.
Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı.
Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı.
OKEY ISTAKALARI HAVADA UÇUŞTU
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.
CAMLAR KIRILDI
Sokakta da süren kavgada camları kırılan çay ocağında zarar meydana geldi.
4 kişinin hafif yaralandığı kavga, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.