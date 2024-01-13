Metroda intihar! Yenikapı’da İspanyol Eduardo Gracia raylara atladı

İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda bir şahıs raylara atlayarak intihar etti.
İSPANYOL VATANDAŞI ÇIKTI
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi.
İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda bir şahıs raylara atlayarak intihar etti.
İSPANYOL VATANDAŞI ÇIKTI
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
METRO SEFERLERİ AKSADI
Olay nedeniyle Yenikapı Metro İstasyonu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılarak, seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü.