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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kara kış, Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji bu bölgelerde hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine işaret ederek 13 Ocak hava durumu raporunu yayımladı.Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 13 Ocak 2024, 15:49
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte tüm yurtta sıcaklıklar rekor derecede azaldı.Dün akşam saatlerinde özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, yerini ayaza bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülkemizin Batı kesiminin güneşli, Doğu kesiminin ise kar yağışlı olacağı görüldü. İşte detaylar...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için yeni bir kar uyarısı yaptı. Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Marmara ve İstanbul'da Kar olasılığı ortadan kalktı. Gelecek haftalarda bu olasılık olmayacak değildir. Bugün İstanbul son günlerin en soğuk günü İstanbul 4 derece… Pazartesi 6-7 derece sıcaklık yükselecek. Salı günü gelecek yağmur kuvvetli görülüyor" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM, yoğun kar yağışı beklenen Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Van ve Şırnak için "turuncu", Ağrı, Giresun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C


Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C
Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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