10 formülle üstün zekalı mısın değil misin öğren: T.C Kimlik numarasını nasıl ezberlediysen zekan öyle çıkıyor!

3+2+2+2+2 (Sosyal ve Müzikal Zeka): Sosyal etkileşim ve müzikal beceriler bu gruptakiler için önemlidir. İletişim yetenekleri ve sosyal etkileşimdeki başarıları dikkat çeker.

3+3+3+2 (Müzikal ve Dilbilimsel Zeka): Müzik ve dil becerileri, bu gruptakilerin öne çıkan yönleridir. Ritim ve sesleri algılama yeteneği gelişmiştir.

3+3+2+3 (Matematiksel ve Sosyal Zeka): Bu grup, hem analitik düşünme hem de sosyal becerilerde üstünlük gösterir. Matematiksel kavramları anlama ve insanlarla etkileşimde bulunma konusunda yeteneklidirler.

4+4+3 (Sorgulayıcı ve Sportif Zeka): Bu zeka türüne sahip bireyler, her şeyin altında yatan nedenleri sorgulama eğiliminde. Fiziksel aktiviteye ve spor alanlarına ilgileri yüksek, hareketli yaşam tarzını tercih ediyorlar.