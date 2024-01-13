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Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü çekilecek zikirler... ÜÇ AYLAR DUALARI İBADETLERİ

Müslümanlar için özel bir maneviyat taşıyan üç aylar, 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başladı. Regaip Kandili'nin hemen ardından gelen bu mübarek günlerde, Müslümanlar ibadetlerini artırarak, tesbih ve dualarla manevi atmosferi zenginleştirmeye çalışacaklar.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:22
Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü çekilecek zikirler... ÜÇ AYLAR DUALARI İBADETLERİ

Üç aylar, İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren mübarek bir dönemdir. Bu aylarda Müslümanlar, ibadetlerini artırarak Allah'a daha yakın olmaya çalışır, dualarını çoğaltır ve tesbihatlarını sıklaştırır. Recep ayının ilk günü itibariyle başlayan üç aylar, Regaip Kandili'nin ertesi günüyle müjdeli bir şekilde başlamaktadır. İşte üç aylar boyunca yapılacak ibadetler, tespihler ve zikirler...

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESPİHLER VE ZİKİRLER

Recep ayının ilk günü girince, samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir.

Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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