Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayının ilk günü çekilecek zikirler... ÜÇ AYLAR DUALARI İBADETLERİ

Üç aylar , İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren mübarek bir dönemdir. Bu aylarda Müslümanlar, ibadetlerini artırarak Allah'a daha yakın olmaya çalışır, dualarını çoğaltır ve tesbihatlarını sıklaştırır. Recep ayının ilk günü itibariyle başlayan üç aylar, Regaip Kandili'nin ertesi günüyle müjdeli bir şekilde başlamaktadır. İşte üç aylar boyunca yapılacak ibadetler, tespihler ve zikirler...

ÜÇ AYLAR DUASI

Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.