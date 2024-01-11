PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İtalya'ya giden gemide facia: Kazan patladı, mühendis Mehmet Altaş öldü

Yunanistan’dan İtalya’ya seyir halindeki Malta bayraklı MT TORC isimli gemide kazan patladı. İkinci mühendis Mehmet Altaş, kurtarılamadı. İtalya, olayla ilgili soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
İtalya’ya giden gemide facia: Kazan patladı, mühendis Mehmet Altaş öldü

Yunanistan'ın Agio Theodoroi Limanı'ndan İtalya'nın Genova Limanına seyir halindeki MT TORC adlı gemide, 8 Ocak saat 15.45 sıralarında kazan patladı. Kimyasal taşıyan gemide görevli 2. Mühendis Mehmet Altaş, patlamanın etkisiyle hayata gözlerini kapadı.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi. İtalya, olayla ilgili soruşturma başlattı. Geminin bu sabah saatlerinde Genova Limanı'na varacağı açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA