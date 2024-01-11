İtalya’ya giden gemide facia: Kazan patladı, mühendis Mehmet Altaş öldü

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi. İtalya, olayla ilgili soruşturma başlattı. Geminin bu sabah saatlerinde Genova Limanı'na varacağı açıklandı.

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