İtalya’ya giden gemide facia: Kazan patladı, mühendis Mehmet Altaş öldü

Yunanistan'ın Agio Theodoroi Limanı'ndan İtalya'nın Genova Limanına seyir halindeki MT TORC adlı gemide, 8 Ocak saat 15.45 sıralarında kazan patladı. Kimyasal taşıyan gemide görevli 2. Mühendis Mehmet Altaş, patlamanın etkisiyle hayata gözlerini kapadı.
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi. İtalya, olayla ilgili soruşturma başlattı. Geminin bu sabah saatlerinde Genova Limanı'na varacağı açıklandı.