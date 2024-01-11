İstanbul’da korkunç kaza: 3 yıl içinde iki kardeş acı kaderi yaşadı

BU TÜNEL BAŞKA TÜNEL ABD 'de polis, New York 'ta Chabad Lubavitch Dünya Genel Merkezi'ne operasyon düzenledi. Bu ani baskın, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Brooklyn'in Crown Heights bölgesinin altına açılan tünellerde çocuklarla fuhuş yapıldığı iddia edildi. Chabad Lubavitch'e toplanan bağışların, tünellerdeki özel kasalarda tutulduğuna dikkat çekildi. New York polisi, 20 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İMAMOĞLU'NUN İLK MİTİNGİ!

İstanbullu hiçbir şeyden çekmedi, metrobüsten çektiğini... Arızası, kalabalığı ve seferlerin azlığı, herkesi canından bezdirdi! Altunizade durağında dün yaşanan arıza da megakenti resmen kilitledi! İnsanlar, birbirini ezdi! Vatandaş, İmamoğlu ile alay etti: Ekrem Bey'in ilk mitingi!

KANSER OLDUĞUNU SAKLAMIŞ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22 Aralık'ta ameliyat olduğu, enfeksiyon nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye yattığı ortaya çıktı. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Austin'in prostat kanseri nedeniyle ameliyat olduğunu ve bunu Biden'in 5 Ocak'ta öğrendiğini anlattı.

ADLİ VAKA İSTANBUL

Narkotik Şube Müdürlüğü, U.G. adlı bir kişinin özellikle Cihangir, Beyoğlu, Nişantaşı'nda uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan U.G.'nin avukat olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından Avukat ve S.A. isimli kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAKLİYE ÖLÜME GÖTÜRMÜŞ

Ankara'da Ş.Ş. (36), eşi N.K'den (25) geçen yıl boşandı. Ancak peşini bırakmadı. Evine doğru yürüyen K.'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Katil, eski eşinin evinin adresini nakliye firmasından aldığını anlattı. "Amacım kızımız hakkında konuşmaktı. Olaydan 2 gün önce başka birisiyle dini nikahlı olarak yaşadığını öğrendim. Bu bende travmaya yol açtı" ifadesini kullandı.



TORNAVİDALI VAHŞETE AĞIR MÜEBBET

İstanbul Fatih'te 111 numaralı otel odasında kalan İngiliz Ahmed Yasin Muse, eşi Ayan Dhobah'ı 41 tornavida darbesi vurarak vahşice katletti. Yakalanarak tutuklanan Muse savcılığa verdiği ifadede; halüsinasyonlar gördüğünü ve olay anını hatırlamadığını söyledi. Hakkında, 'Eşi Kasten öldürmek', 'Canavarca Hisle Öldürme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame düzenlendi.

TİKTOK KABUSU!

Antalya'da Nilsu Ö. (17), 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza attı. Ancak iki arkadaşının yaptığı ve Tiktok'ta akım olan 'çelme takma' şakası sonucu omuzgası kırıldı. 1 ay boyunca çelik korseyle yatağa mahkum kaldı.

YARDIM SMA'NI

Kocaeli'de yaşayan Akbaş ailesinin küçük kızları E.L. Akbaş, SMA'ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı ve yaklaşık 2 milyon dolardı. Hem ailesi hem de vatandaşlar yardım kampanyası başlattı. Paranın yüzde 16'sı toplandı. Samsun'da da SMA Tip-1 teşhisi konulan Havva Karataş (1) için kampanya başlatıldı. Ailesi biricik evlatlarının yaşaması için destek istedi.