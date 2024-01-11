Esra Erol’da filmleri aratmayacak bir hikaye: 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol 'da programının 9 Ocak'ta yayınlanan bölümünde büyük bir kavuşma gerçekleşti. Özgür Burcu adlı gencin hüzünlü hikayesi ve mutlu sonla biten kavuşması herkesi ekrana kilitledi.

26 yaşındaki Özgür Burcu , babasız büyüdü. Annesine babasını her sorduğunda "Öldü" yanıtını aldı. 2 yıl önce de annesini kaybedince tek başına kaldı. Babasının yaşayabileceği ihmali oluşunca Esra Erol 'da programına katıldı.

FELÇ GEÇİRMİŞ

Babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmediğim babama kavuşmak istiyorum" dedi.

Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu. Erol, Özgür'e babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç adam, "Artık hep babamın yanındayım. Onu asla bırakmayacağım" diye konuştu.