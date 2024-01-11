Kahramanmaraş’taki deprem konutlarının sağlamlığına vatandaşlardan ‘sur’ benzetmesi! Bakan Mehmet Özhaseki heyecanlandıran görüntüleri paylaştı

Ablamız ne de güzel tespit etmiş; "Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle..." Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için 🙏 pic.twitter.com/tvs2fjGB6L





BAKAN MEHMET ÖZHASEKİ: "ABLAMIZ NE DE GÜZEL TESPİT ETMİŞ"

Bir depremzede vatandaş, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini, şantiye ışıklarının hep yandığını kaydederek, "Bir demirler döşeniyor ki sur gibi." ifadelerini kullandı. Bakan Mehmet Özhaseki de, depremzedenin konutların sağlamlığı hakkında 'sur' benzetmesine, "Ablamız ne de güzel tespit etmiş; 'Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle.' Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için." ifadelerini kullandı.