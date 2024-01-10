Canan Karatay ışıl ışıl cildin sırrını açıkladı! Her gün yüzünüze tek tabaka halinde sürün, cildiniz kaymak gibi olacak

Ünlü beslenme ve sağlıklı yaşam uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme alanında yaptığı önerilerle sıkça gündeme geliyor. Son dönemde yaptığı bir açıklama ile cilt güzelliği konusunda önemli bir tavsiyede bulundu. Prof. Dr. Karatay, cilt sağlığı için zeytinyağlı sabunun önemini vurgulayarak, bu doğal ürünün cilde sağladığı faydalardan bahsetti.





Zeytinyağlı Sabunun Cilt Sağlığına Katkıları

Zeytinyağlı sabun, cilt sağlığı için sayısız fayda sunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre bu sabun, cildin doğal yapısını koruyarak, sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Cildi derinlemesine temizleyen zeytinyağlı sabun, aynı zamanda cildin doğal yağ dengesini koruyarak nemlendirme özelliğine sahip. Bu özellikler sayesinde cilt, dolgun ve parlak bir görünüme kavuşuyor.