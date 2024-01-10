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Şivlilik ne demek, önemi nedir? 10 Ocak Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler? 2024 Fener alayı ne zaman, saat kaçta?

Konya'da uzun yıllardır devam eden geleneksel Şivlilik kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu seneye de büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Konyalılar, üç ayların başlamasını Şivlilik gelenekleriyle birlikte karşılayarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu özel kutlamalar, Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü bir geleneği temsil ediyor. Peki, Şivlilik ne demek, önemi nedir? 10 Ocak Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler? 2024 Fener alayı ne zaman?

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 12:28 Güncelleme 10 Ocak 2024, 12:29
Şivlilik ne demek, önemi nedir? 10 Ocak Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler? 2024 Fener alayı ne zaman, saat kaçta?

Konya, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili gibi özel günlerde, asırlardır sürdürülen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri ile adeta bir bayram havasına bürünüyor. Bu özel günde, özellikle çocuklar sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak evleri dolaşıyor ve geleneksel ritüelleri gerçekleştiriyor. İşte, Konya'ya özgü bu anlamlı gelenekle ilgili merak edilenler.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü yapılan kutlamadır. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.

Sabah torbalarıyla sokaklara dökülen çocuklar, kapı zillerine basarak 'Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara eskiden kuru üzüm, leblebi, incir gibi çerezler verirken günümüzde çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ikramlıklar dağıtır.

ŞİVLİLİK'TE FENER ALAYI

Şivlilik'te kutlama bir gün önceden başlar. Akşam namazından sonra mahalliler en uygun yere toplanır ve "Fener Alayı" denilen kutlamayı gerçekleştirir. Kâğıttan yapılmış fenerleriyle kutlama ateşinin etrafında halka kurarlar.

2024 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlayacak.

Bu sene 10 Ocak 2024 günü Şivlilik başlayacak.

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