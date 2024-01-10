Şivlilik ne demek, önemi nedir? 10 Ocak Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler? 2024 Fener alayı ne zaman, saat kaçta?

Konya, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili gibi özel günlerde, asırlardır sürdürülen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri ile adeta bir bayram havasına bürünüyor. Bu özel günde, özellikle çocuklar sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak evleri dolaşıyor ve geleneksel ritüelleri gerçekleştiriyor. İşte, Konya'ya özgü bu anlamlı gelenekle ilgili merak edilenler.