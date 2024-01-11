Emekli olduktan sonra başladı! Toplaması bir hafta sürüyor: Para kazancı oldukça yüksek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra memleketine dönen bir emekli Astsubay, 15 dekarlık arazisinde deveci armudu yetiştiriyor ve bu yıl hasada başlamış durumda. Deveci armudu, sağlık açısından sayısız faydasıyla bilinen, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bir meyve türüdür.

Deveci Armutunun Sağlığa Faydaları Deveci armudu, sağlık için çeşitli faydalar sunan bir meyve olarak bilinir. İçeriğindeki besin değerleri sayesinde insan sağlığına birçok katkısı bulunur. İşte deveci armudunun sağlığa faydalarından bazıları: Lif İçeriği: Lif açısından zengin olan deveci armudu, sindirim sistemi sağlığını destekler, kabızlık sorununu önler ve uzun süreli tokluk sağlar.