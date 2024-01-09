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İstanbul'da bugün iptal olan vapur seferleri neler? Vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO, Şehir Hatları 9 Ocak 2024 sefer saatleri listesi!

İptal olan feribot ve vapur seferleri 9 Ocak 2024, olumsuz hava koşulları ile gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de etkiledi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da bugün iptal olan vapur seferleri neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 07:43 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:45
İstanbul’da bugün iptal olan vapur seferleri neler? Vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO, Şehir Hatları 9 Ocak 2024 sefer saatleri listesi!

"Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal mi oldu?" sorusu yaşanan olumsuz hava koşullarıyla gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sağanak yağış ve rüzgar başladı. Önlemlerini alan yetkililer deniz trafiğinde bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

📌Şehir Hatları

Yapılan resmi açıklama ve iptal olan seferler şu şekilde;

"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir."

📌İDO

Bursa-Kadıköy Kalkış:07:30 Varış: 08:05 09/01/2024 Sefer İptali

Bandırma-Kadıköy Kalkış: 07:45 Varış: 10:25 09/01/2024 Sefer İptali

📌BUDO

09.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.01.2024 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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