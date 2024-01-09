İstanbul’da bugün iptal olan vapur seferleri neler? Vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO, Şehir Hatları 9 Ocak 2024 sefer saatleri listesi!

"Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal mi oldu?" sorusu yaşanan olumsuz hava koşullarıyla gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sağanak yağış ve rüzgar başladı. Önlemlerini alan yetkililer deniz trafiğinde bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.