SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 gün içinde oturma izni de veriliyor! Türkiye'den çoğu kişi oraya akın ediyor! Bavulunu alan gidiyor!

Kuzey Makedonya, Türk yatırımcılar ve göçmenler için giderek daha fazla ilgi çeken bir ülke haline geliyor. Üsküp başta olmak üzere, ülkenin genelinde Türk vatandaşlarının yoğun bir şekilde yaşadıkları ve iş kurdukları gözlemleniyor. Kuzey Makedonya'nın Türk vatandaşlarına sunduğu vergi avantajları ve ekonomik fırsatlar, bu göç hareketinin temel nedenleri arasında bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:12 Güncelleme 09 Ocak 2024, 10:12
30 gün içinde oturma izni de veriliyor! Türkiye’den çoğu kişi oraya akın ediyor! Bavulunu alan gidiyor!

Son yıllarda, özellikle Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya büyük bir göç akını yaşanıyor. Türk vatandaşları, çeşitli nedenlerle bu ülkeyi yeni yaşam alanları olarak tercih ediyorlar. Kuzey Makedonya, vergi avantajları ve kolay oturma izni alma imkanları ile özellikle yatırımcılar için popüler bir hedef haline geldi.

Şirket Kurma ve Oturma İzni Avantajları

Kuzey Makedonya'da şirket kurduktan sonra sadece 1 ay içinde oturma izni almak mümkün. Bu hızlı ve kolay prosedür, özellikle iş dünyasında faaliyet göstermek isteyen Türk yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ülkede 1000'den fazla Türk şirketi faaliyet göstermekte ve bu durum, Kuzey Makedonya'nın Türk iş insanları için önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

Kuzey Makedonya'nın AB Yolunda İlerlemesi

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine doğru hızla ilerlemesi de ülkeyi Türk yatırımcılar ve göçmenler için çekici kılan bir diğer faktör. AB yolundaki bu ilerleme, ülkede yaşayan ve iş kuran Türk vatandaşlarına daha fazla fırsat ve avantaj sunuyor.

Kuzey Makedonya'daki Türk Nüfusu

2021 Nüfus Sayımı verilerine göre, Kuzey Makedonya'da yaşayan toplam nüfus 1 milyon 836 bin 713 kişi. Bu nüfusun 70 bin 961'i (%3.86) Türk vatandaşı olarak kaydedilmiş. Bu rakamlar, Kuzey Makedonya'nın Türk toplumu için ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor.

Kuzey Makedonya, Türk vatandaşları için popüler bir göç destinasyonu haline geldi. Vergi avantajları, hızlı oturma izni süreçleri ve AB'ye doğru ilerleyiş, ülkenin bu popülaritesini artırıyor. Ayrıca, büyük bir Türk nüfusunun bulunması ve çok sayıda Türk şirketinin faaliyet göstermesi, Kuzey Makedonya'yı Türk göçmenler ve yatırımcılar için cazip bir hedef yapmaktadır.

Kuzey Makedonya Nerede?

Kuzey Makedonya, Balkanlar'da yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak bilinen bu ülke, 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Coğrafi olarak Kuzey Makedonya, batısında Arnavutluk, güneyinde Yunanistan, kuzeyinde Sırbistan ve Kosova, doğusunda ise Bulgaristan ile komşudur. Ülke, kuzeyden güneye doğru üçte birlik bir bölümü kapsamaktadır. Kuzey Makedonya'ya seyahat etmek isteyen Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri, 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaktadır. Ancak, öğrenim veya çalışma amaçlı Kuzey Makedonya'ya gidecek kişiler vizeye tabi olmaktadır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 15 Ocak’ta: AK Parti’de beyanname ve adaylar açıklanacak
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu’nun aksine farkını ortaya koydu
SON DAKİKA