30 gün içinde oturma izni de veriliyor! Türkiye’den çoğu kişi oraya akın ediyor! Bavulunu alan gidiyor!

Kuzey Makedonya'daki Türk Nüfusu 2021 Nüfus Sayımı verilerine göre, Kuzey Makedonya'da yaşayan toplam nüfus 1 milyon 836 bin 713 kişi. Bu nüfusun 70 bin 961'i (%3.86) Türk vatandaşı olarak kaydedilmiş. Bu rakamlar, Kuzey Makedonya'nın Türk toplumu için ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor.

Kuzey Makedonya, Türk vatandaşları için popüler bir göç destinasyonu haline geldi. Vergi avantajları, hızlı oturma izni süreçleri ve AB'ye doğru ilerleyiş, ülkenin bu popülaritesini artırıyor. Ayrıca, büyük bir Türk nüfusunun bulunması ve çok sayıda Türk şirketinin faaliyet göstermesi, Kuzey Makedonya'yı Türk göçmenler ve yatırımcılar için cazip bir hedef yapmaktadır.

Kuzey Makedonya Nerede? Kuzey Makedonya, Balkanlar'da yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak bilinen bu ülke, 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Coğrafi olarak Kuzey Makedonya, batısında Arnavutluk, güneyinde Yunanistan, kuzeyinde Sırbistan ve Kosova, doğusunda ise Bulgaristan ile komşudur. Ülke, kuzeyden güneye doğru üçte birlik bir bölümü kapsamaktadır. Kuzey Makedonya'ya seyahat etmek isteyen Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri, 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaktadır. Ancak, öğrenim veya çalışma amaçlı Kuzey Makedonya'ya gidecek kişiler vizeye tabi olmaktadır.