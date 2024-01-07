"Gençlik ve güven" diyerek paylaştı | Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNE UMUTLA BAKTIĞIMIZ BİR AN" Akçıl, dün akşam Murat Kurum 'la bir araya geldiğini "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notuyla paylaştı.

Çevremde de,dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi "gençlik ve güven"duygusu heyecanlandırıyor,dün akşam İstanbul un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..Hayırlı olsun @murat_kurum 🇹🇷 pic.twitter.com/bIW8wCcuvK — Sinan Akçıl (@sinanakcil) January 7, 2024

Murat Kurum'a hayırlı olsun dileklerini ileten Akçıl paylaşımında, "Çevremde de,dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Sinan Akçıl'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.