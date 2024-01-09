İstanbul’da olumsuz hava hayatı durma noktasına getirdi! Trafik yoğunluk yüzde 85’i buldu

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KİLİTLENDİ
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor. Aksi yönde ise trafik akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Nurtepe'den başlayan trafik mevcut.
A Haber ekipleri ise sahadan son durumu aktardı. Sürücülerin Cevizlibağ'dan Beylikdüzü yönüne doğru uzun süredir dur kalk şeklinde ilerledikleri belirtilirken yarım saatlik yolun iki saati bulduğu aktarıldı.
ÖNEMLİ UYARILAR GELDİ
Bağlantı Yolu Haramidere-Bahçeşehir Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
Mecidiyeköy-D100 Kuzey Katılımı sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.07 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.