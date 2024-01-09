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İşadamı Yasin Cinkaya’dan acı haber | DNA örneği sahile vuran erkek cesediyle eşleşti! Akıntı nedeniyle...

Aydın'ın Didim ilçesinden 14 Aralık tarihinde denize açılan Denizlili işadamını Yasin Cinkaya'dan acı haber geldi. Aileden alınan DNA örneklerinin, Yunanistan'ın Samos Adasına vuran erkek cesedi ile eşleştiği öğrenildi. Yasin Cinkaya'nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. İşte acı olayın detayları...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 17:48 Güncelleme 09 Ocak 2024, 17:48
İşadamı Yasin Cinkaya’dan acı haber | DNA örneği sahile vuran erkek cesediyle eşleşti! Akıntı nedeniyle...

Denizli'de işadamıYasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

ŞAHSİ EŞYALARININ TEKNEDE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ
Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.

Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.



Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık'ta öğlen saatlerinde Samos Adası'nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos'ta bir hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti.

Bu gelişme sonucunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişime geçti. Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi'nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.

DNA ÖRNEĞİ SAHİLE VURAN ERKEK CESEDİ İLE EŞLEŞTİ
Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası'nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi.

Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya'nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı.
Yasin Cinkaya'ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

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