İşadamı Yasin Cinkaya’dan acı haber | DNA örneği sahile vuran erkek cesediyle eşleşti! Akıntı nedeniyle...

ŞAHSİ EŞYALARININ TEKNEDE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.

Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.