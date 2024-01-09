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İzmir'de kaptan rahatsızlandı yolcu vapuru karaya çarptı! A Haber olay yerinde: Son durum ne? Yaralı var mı?

Son dakika haberleri.. İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 19:06 Güncelleme 09 Ocak 2024, 19:06
İzmir’de kaptan rahatsızlandı yolcu vapuru karaya çarptı! A Haber olay yerinde: Son durum ne? Yaralı var mı?

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

▶️ İzmir'de kaptanı rahatsızlan 'vapur' karaya çarptı!

Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka'dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

Konak İskelesi yakınında sürüklenen "Mustafa Günay" isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

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